سجل أحمد القندوسي هدفين لصالح فريق سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية لتصبح النتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين أمام منافسه الداخلية بعد مرور 20 دقيقة وجاء الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق محمود عبدالحفيظ، وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نجح في تسجيلها في شباك الحارس.

فيما سجل أحمد قندوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الرابع لفريق في الدقيقة 36 من زمن المباراة