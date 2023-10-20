رحب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بما وصفه بـ"اللحظة التاريخية" لأول قمة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الرابطة التي تضم 10 دولة) والمجلس الذي يضم 6 دول، قوتان عظيمتان ستواصلان النمو.

جاء ذلك خلال كلمة ويدودو في القمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الرئيس الإندونيسي "أن دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، هما قوتان عظيمتان ستواصلان النمو"، مشيرا إلى "أن ناتجنا المحلي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، فيما يصل السكان إلى أكثر من 700 مليون نسمة، ما يعني أنها أصول عظيمة تمكننا من الاطلاع بدور استراتيجي في خضم هذا العالم المنقسم".

كما أعرب الرئيس الإندونيسي، عن "قلقه العميق من تطورات الموقف في غزة"، مؤكدا "ضرورة أن يتوقف العنف هناك".

وأضاف أن جذور الأزمة الفلسطينية تتمثل في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ومن المنتظر أن تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028، وتعزيز التعاون بين "مجلس التعاون الخليجي" و"آسيان"، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.

وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست في 1967 كل من (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).