الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:19 م القاهرة
وزير الرياضة يهنئ منتخب الجمباز على ذهبية البحر المتوسط وبرونزية الناشئات

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:08 م

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين، وبعثة المنتخب المصري للجمباز الفني، بمناسبة تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعد فوز منتخب الجمباز الفني للناشئين بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصول منتخب الجمباز الفني للناشئات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات، التي أقيمت بمدينة إسطنبول في تركيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه باللاعبين واللاعبات، وما قدموه من أداء مشرف يعكس تطور رياضة الجمباز المصرية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كل الإمكانات التي تساعدها على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

كما وجّه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بجهودهم في إعداد جيل واعد من أبطال الجمباز القادرين على تمثيل مصر بأفضل صورة في البطولات القارية والدولية المقبلة.


