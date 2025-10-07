ترامب: سنبذل ما بوسعنا لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستبذل كل ما في وسعها لضمان التزام الجميع باتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أثناء استضافته رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، تزامنا مع مرور عامين على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار ترامب إلى أن وفدا من بلاده توجه إلى مصر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، وأن وفدا آخر غادر للتو، مؤكدا أن عملية التفاوض مستمرة.

وأضاف: "نحن منخرطون في مفاوضات جادة للغاية بشأن غزة، أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن دول المنطقة والمجتمع الدولي يدعمان الاتفاق.

وأجاب الرئيس الأمريكي على سؤال حول الضمانات التي ستقدمها واشنطن لشركائها العرب بعدم استئناف إسرائيل هجماتها بعد إطلاق سراح الأسرى.

وقال بهذا الخصوص: "الضمان الأهم هو أنه في حال التوصل إلى الاتفاق - وأقول إذا تم التوصل إليه لأن المفاوضات لا تزال جارية – حينها سنبذل ما في وسعنا، نحن في موقف قوي للغاية، سنبذل قصارى جهدنا لضمان التزام الجميع بالاتفاق".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له أثر إيجابي على الشرق الأوسط بأكمله.

وتابع: "على حد علمي، لا توجد دولة لا تدعم هذه الخطة (وقف الحرب)، لدينا فرصة حقيقية لإحداث تغيير في الشرق الأوسط".

والاثنين، بدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى وفق خطة ترامب.

وفي 29 سبتمبر الماضي أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: تبادل الأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة "حماس".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.