 ميسي يودع ألبا بكلمات مؤثرة بعد اعتزاله كرة القدم
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:18 م القاهرة
ميسي يودع ألبا بكلمات مؤثرة بعد اعتزاله كرة القدم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 10:10 م

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رسالة مؤثرة إلى زميله السابق جوردي ألبا، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وقال ميسي عبر حسابه على إنستجرام:«شكرًا لك يا جوردي، سأفتقدك كثيرًا، بعد كل ما عشناه سويًا، سيكون من الغريب أن أنظر إلى الجهة اليسرى ولا أراك هناك».

وأضاف النجم الأرجنتيني:«عدد التمريرات الحاسمة التي منحتني إياها عبر السنوات أمر لا يُصدق».

وكان جوردي ألبا قد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا مع نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا عبر حسابه الشخصي أنه اتخذ القرار «بقناعة تامة».

جدير بالذكر أن الثنائي ميسي وألبا شكّلا ثنائيًا تاريخيًا في برشلونة لسنوات طويلة، حيث ارتبط اسماهما بعدد كبير من الأهداف واللحظات المميزة التي صنعت مجد الجيل الذهبي للنادي الكتالوني.


