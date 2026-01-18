قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أنحاء متفرقة بغزة



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في مناطق سيطرته، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الساري منذ أكتوبر 2025.

وقالت مصادر محلية للأناضول، بأن مقاتلات إسرائيلية وآليات مدفعية قصفت أنحاء مختلفة شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش نفذ أيضا عملية تفجير للمباني في رفح.

وفي حدث آخر، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه وقنابل إنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع إطلاق قوات البحرية نيرانها في بحر المدينة.

وأفادت المصادر، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع وفي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق عشوائي للنيران من الطائرات المروحية في ذات المناطق.

إلى جانب ذلك، فقد أطلقت الطائرات المروحية نيرانها شرقي مخيم البريج وسط القطاع، حسب ذات المصادر.

ولفتت المصادر إلى أن جميع المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي تقع ضمن نطاق انتشاره وسيطرته وفق اتفاق وقف النار.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال ما يزيد على 50 بالمئة من مساحة القطاع، وفق معطيات للجيش.

ومنذ سريان الاتفاق، قتلت إسرائيل 464 وأصابت 1275 فلسطينيين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.