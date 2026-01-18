أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إصابتين إحداهما لطفلة برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد، عمليات نسف واسعة في جنوبي قطاع غزة، فيما واصل القصف المدفعي وإطلاق النار بعدة مناطق من القطاع، ضمن خروقاته المستمرة.

وبحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، فإن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بشكل مكثف صوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشهد شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية. فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة شمال شرقي مدينة خان يونس.

كما شهد شرق حي التفاح وبلدة جباليا شمال قطاع غزة إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 463، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ1,269.