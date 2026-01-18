الحكومة السورية: تنظيم قسد يعدم سجناء وأسرى في مدينة الطبقة

-الحكومة دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة

أعلنت الحكومة السورية، أن تنظيم "قسد" أقدم على إعدام سجناء وأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة شمال شرق البلاد قبيل انسحابه منها بعد تقدم الجيش إلى المدينة في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وقالت الحكومة، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السورية (رسمية): "تدين الحكومة السورية بأشد العبارات إقدام تنظيم قسد والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كى كى) الإرهابي على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك بعد انسحابه منها".

وأضافت: "إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "يعبر هذا السلوك الإجرامي عن الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في اتخاذ المدنيين والأسرى رهائن".

وحمّلت الحكومة السورية تنظيم "قسد" المسئولية الكاملة وتعهدت لذوي الضحايا بالمحاسبة القانونية العادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة التي اعتبرتها "سلوكا إجراميا".