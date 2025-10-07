كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ستانيسلاف لوبوتكا، نجم وسط نادي نابولي، خلال مشاركته أمام جنوى في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما نشرته شبكة «توتو سبورت»، فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة لوبوتكا في العضلة الضامة، مما سيُبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع كاملة.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب السلوفاكي برنامجه التأهيلي غدًا تحت إشراف الجهاز الطبي لنابولي، بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حفاظًا على حالته البدنية.

ويُعد غياب لوبوتكا خسارة مؤثرة للفريق، خاصة في ظل اعتماد المدرب على قدراته في بناء الهجمات والسيطرة على وسط الملعب، في وقت يسعى فيه نابولي للحفاظ على إيقاعه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.