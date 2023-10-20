أعرب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن أمله بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن المقاومة وردود الأفعال الفلسطينية هي نتيجة الاحتلال وليس سببه.



وقال الهباش في مداخلة هاتفية له ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المقاومة نتيجة وليست سببا، السبب هو الاحتلال، مضيفًا: «المطلوب من العالم فهم أن أساس الصراع هو الاحتلال، لا تطلب إزالة النتيجة قبل إزالة السبب».



وحول الاتهامات التي توجه إلى السلطة الفلسطينية أحيانا بشأن التساهل مع إسرائيل، أوضح أن صاحب القضية الواثق من نفسه لا يكترث، خاصًة وأنهم يريدون فلسطين حرة لأهلها، ومستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس.



وشدد: «الرئيس الفلسطيني أبو مازن مناضل وشارك في الثورة الفلسطينية مع أبو عمار، لا يجوز أن يزايد عليه أحد، هو من يحمل كل ملفات القضية الفلسطينية ويجوب بها العالم بأسره»، معقبًا: «سينالنا عار الأبد إن فكرنا في مغادرة أرضنا، لن نسمح بنكبة جديد».



ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهويد مدينة القدس جغرافيا وديموجرافيا، بإطلاق أسماء عبرية على كافة الشوارع والمناطق، منوهًا بمسئولية حماية القدس من التهويد تقع على عاتق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.



وتابع: «أنا صاحب الشأن أقول لك نرغب في الحفاظ على هوية القدس، زيارة القدس من ناحية البعد الديني فضيلة دينية، أهل القدس يشعرون بالنشوة حينما يشاهدون مسلما موجودا في القدس سواء كان من العرب أو أوروبا».