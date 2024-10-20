 مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت - بوابة الشروق
الأحد 20 أكتوبر 2024 6:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 5:14 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 5:14 ص

وثقت مشاهد جديدة تداولها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت

كما تم تداول صور للأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على حي الأمراء في منطقة الشويفات، تظهر انهيار منازل.


وفي وقت سابق أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت مراسلتنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت حي الأمراء في منطقة شويفات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء مبنى في حي الأمراء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك