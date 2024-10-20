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وثقت مشاهد جديدة تداولها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.



مشاهد جديدة للغارة الإسرائيلية على منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت



كما تم تداول صور للأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على حي الأمراء في منطقة الشويفات، تظهر انهيار منازل.



وفي وقت سابق أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت مراسلتنا أن الغارة الإسرائيلية استهدفت حي الأمراء في منطقة شويفات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا جديدا لإخلاء مبنى في حي الأمراء.