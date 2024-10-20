سياسية ألمانية بارزة تؤيد زعيم المعارضة في خلافه مع شولتس حول دعم أوكرانيا

انحازت السياسية الألمانية البارزة ماري أجنيس شتراك-تسيمرمان، إلى موقف زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، في سياق الخلاف حول الدعم العسكري لأوكرانيا.

يذكر أن شتراك-تسيمرمان، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كانت تشغل منصب رئيس لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني قبل أن تصبح حاليا نائبة في البرلمان الأوروبي، وهي تشغل أيضا منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي.

وقالت السياسية الليبرالية: "فريدريش ميرتس يوضح ما هو مطلوب بشكل عاجل على صعيد السياسة الأمنية الآن. أنا ممتنة له. إنه لا يُغْرِق القيم الأوروبية من أجل تحقيق ضربة سريعة في الحملة الانتخابية".

ويتزعم ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي؛ ويُكَوِّن هذا الحزب مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.

ويعد ميرتس هو المرشح المشترك للاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في انتخابات البرلمان الألماني المزمع إجراؤها في خريف 2025.

وأضافت شتراك-تسيمرمان، أن ميرتس لديه بوصلة سياسية أمنية يفتقر إليها المستشار الاتحادي أولاف شولتس، وقالت إن ميرتس "يحظى بدعمي الكامل ودعم الديمقراطيين الأحرار في هذا المسار".

تجدر الإشارة إلى أن ميرتس كان اتهم شولتس في البرلمان يوم الأربعاء الماضي بأنه أسهم بموقفه المتردد في أن يستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "في شن حربه العدوانية" على أوكرانيا. وعاد ميرتس وأكد هذا الاتهام في رسالته الإخبارية التي يصدرها في عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب ميرتس أنه كان يجب على شولتس، مع رؤساء حكومات فرنسا وبريطانيا، أن يوجهوا رسالة واضحة إلى بوتين، مفادها: "إذا لم يتوقف إرهاب الحرب ضد المدنيين خلال 24 ساعة، فسيتم إلغاء قيود المدى على الأسلحة الموردة. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فستقوم ألمانيا بتوريد صواريخ تاوروس الموجهة لتدمير طرق الإمداد للجيش الروسي".

يذكر أن أوكرانيا طالبت ألمانيا مرارا بالحصول على هذه الصواريخ، لكن شولتس يرفض توريدها كما أنه لا يرغب أيضًا في تخفيف القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة الألمانية في الدفاع الأوكراني ضد روسيا.