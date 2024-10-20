إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة في مركز أبوصوير بالإسماعيلية

نفذ مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، إزالات لـ ١٣ حالة تعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي تنفذ في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر المقبل.

تضمنت الحملة إزالة ٩ حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة ١١٥٩٠ مترا لأسوار ومبانى غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، واسترداد ٤ حالات تعد بالبناء على مساحة ٣٣٢ فدانا لأراضي رفض تقنين.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقا للبرنامج الزمني.

وشدد جلال على التعامل الفوري مع أية حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.