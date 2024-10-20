 تنديد أممي بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين بعد مجازر بيت لاهيا - بوابة الشروق
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تنديد أممي بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين بعد مجازر بيت لاهيا

وكالات
نشر في: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:01 م | آخر تحديث: الأحد 20 أكتوبر 2024 - 6:02 م

ندد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، بالهجمات المستمرة على المدنيين بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا في قطاع غزة.

وقال وينسلاند في بيان: «يأتي هذا بعد أسابيع شهدت عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وعدم وصول أية مساعدات إنسانية تقريبا إلى المواطنين في شمال غزة»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهد 87 مواطنا وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل على مشروع بيت لاهيا.

في شأن فلسطيني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 شبان، قرب منطقة النبي موسى جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أوقفت أربعة شبان قرب منطقة النبي موسى، دون معرفة هويتهم حتى اللحظة، وأخضعتم للتفتيش الميداني والتحقيق، قبل اعتقالهم.

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