مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه طوال أكثر من 76 عامًا منذ قيام إسرائيل إلى الآن وقتلت عشرات آلاف من الفلسطينيين ومئات من القادة والفدائيين ولكنها لم تستطيع أن تفني الشعب الفلسطيني ولم تستطع إخماد جدوى نضاله.

وأضاف خلال لقائه عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت: «إسرائيل قتلت ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسن أيقونات العمل الفدائي والوطني الفلسطيني.. وقتل مئات من القادة ولكنها لم تنجح في تصفية الفلسطينية».

وأشار إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي لا يزال تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجرائم البشعة الذي يرتكبها الاحتلال الهدف منها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، لكنها لم تنجح في ذلك وايضًا لم تنجح في توفير الأمن والسلم لها ولشعبها؛ لأن السلام لا يأتي بهذه الطريقة.

وعلق على اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار، قائلًا: «ليس صحيحًا بأن نتنياهو لديه عدو شخصي أي يتمثل في شخص معين.. العدو هو الشعب الفلسطيني، ويريد رأس القضية ورأس المشروع الوطني الفلسطيني».

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس قتل شخص أو تصفية شخص بعنيه، متابعا: «نتنياهو لا يتوقف عند حدود ارتكاب جريمة قتل وتدمير ولكنه يريد رأس القضية الفلسطينية».



