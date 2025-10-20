انطلاق 400 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة

انطلقت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، "لإنعاش جهود الإغاثة والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع".

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، جرى صباح اليوم استئناف حركة الشاحنات القادمة من الأراضي المصرية بعد توقف مفاجئ استمر لساعات في حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت القناة إن شاحنات المساعدات بدأت الاصطفاف تمهيدًا لتحركها نحو معبري العوجة وكرم أبو سالم، المعنيين بدخول المساعدات لقطاع غزة، حيث "تخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي قد تسمح أو تمنع دخول الشاحنات".

وذكرت أن قافلة اليوم تشمل نحو 400 شاحنة مساعدات من بينها 10 شاحنات وقود تم الدفع بها في الساعات الأولى من الصباح، في محاولة لتلبية الاحتياجات الملحة داخل القطاع المحاصر.

وأوقفت إسرائيل دخول المساعدات بشكل مفاجئ، أمس الأحد، بعد اتهامها حركة حماس بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبعته برد مباشر على ذلك وأرجعت الشاحنات المصرية التي كانت في طريقها إلى غزة.