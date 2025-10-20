المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يصلان إسرائيل

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صباح الاثنين، إسرائيل، عشية وصول نائب الرئيس جيه دي فانس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن ويتكوف وكوشنر وصلا "مطار بن جوريون" في تل أبيب، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى التحضير لوصول نائب الرئيس ومناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوثين الأمريكيين كانا غادرا الشرق الأوسط قبل نحو أسبوع، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، بالإضافة إلى الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى كل من إسرائيل ومصر.

ووفقًا لمصدر إسرائيلي تحدث للصحيفة، من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملفات ذات صلة بزيارة فانس، وعلى رأسها المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلال الأيام المقبلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل القوة الدولية في غزة يتضمن تحديد طبيعة ولايتها في ظل دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين أكدوا الأسبوع الماضي أن حركة "حماس" لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، وذلك رغم المزاعم الإسرائيلية التي تتهم الحركة بالمماطلة في تسليم جثث بعض الأسرى.