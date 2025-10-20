أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وذلك خلال الفترة بين 21 - 23 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الاثنين، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال دوران، إن الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكل أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث.

كما ستتخلل الجولة، مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران.

ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسئولين البلدان الثلاث؛ بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية.