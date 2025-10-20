 أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وعمان

أنقرة / الأناضول
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:31 ص

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وذلك خلال الفترة بين 21 - 23 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الاثنين، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال دوران، إن الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكل أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث.

كما ستتخلل الجولة، مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران.

ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسئولين البلدان الثلاث؛ بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك