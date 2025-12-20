رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث تداعيات الحرب وآفاق السلام

توجه رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس، صباح اليوم السبت، إلى نيويورك مقر المنظمة الأممية بالولايات المتحدة الأمريكية، في مهمة تتعلق بتعزيز العلاقات والتعاون، والتشاور مع مسئولين بالأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة استكمالًا للحوار والمباحثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بتداعيات الحرب وآفاق السلام والعمل الإنساني.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش والدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وانتشار المجاعة على نطاق واسع.

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان، وأشار إلى أن العام الجديد يمثل فرصة لذلك، وحضّ الدول على استخدام نفوذها لإحلال السلام.

وقال روبيو، الجمعة، إن هدف واشنطن الفوري بشأن السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد، مما يسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر الأسبوع الماضي، أنه سيتدخل لوقف الحرب في السودان.



