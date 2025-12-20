السجن 17 سنة لكل من رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته في قضية فساد

ذكرت محكمة باكستانية ومحامون لرئيس الوزراء السابق عمران خان، أن أحكاما صدرت اليوم السبت، بحقه وبحق زوجته بشرى بيبي، بالسجن 17 سنة لكل منهما في قضية فساد تتعلق بالتصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتُضاف الإدانة الأحدث إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها خان، المسجون منذ أغسطس 2023، والذي يواجه عشرات القضايا المرفوعة ضده منذ إقالته من منصبه عام 2022 تتباين من تهم الفساد وحتى إفشاء أسرار الدولة.

ونفى خان ارتكاب أية مخالفات في جميع هذه القضايا، التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، لوكالة «رويترز»: «أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عاما مع غرامات باهظة».

وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، وسبع سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وتتعلق القضية بساعات فاخرة أهداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى خان خلال زيارات رسمية، وقال ممثلو الادعاء إن خان وزوجته اشترياها لاحقا من الدولة بسعر مخفض للغاية، في انتهاك لقوانين الهدايا الباكستانية.

وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بهدايا الدولة مرتبطة باعتقال خان في أغسطس 2023.