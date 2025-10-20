إندونيسيا: معدل الإشعاع في مزرعة قرنفل منخفض ولا يوجد خطر على الصحة

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن الإشعاع الذي جرى رصده في مزرعة قرنفل في لامبونج بإندونيسيا عند مستويات متدنية للغاية ولا يشكل أي خطر صحي فوري على السكان المحليين.

وأشار بارا كريشنا هسيبوان، المسئول بقوة المهام الحكومية التي تحقق في النتائج، في إحاطة صحفية بالعاصمة جاكرتا، إلى استمرار التحقيق في مصدر التلوث بعد رصد آثار صغيرة من مادة سيزيوم-137 في المزرعة الواقعة بسومطرا بجنوب البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجري المسئولون محادثات مع رابطة تجارة التوابل الأمريكية ومعهد المصايد الوطني بشأن الحظر الذي فرضته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الواردات.

ومنعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد جميع التوابل المعالجة، من إنتاج شركة "ناتشورال جاوا سبايس" الإندونيسية، في سبتمبر بعدما رصد المفتشون الاتحاديون "سيزيوم 137" في شحنة قرنفل قادمة إلى كاليفورنيا.