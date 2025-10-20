مفوضة أوروبية: وقف النار في غزة هش ويجب إسكات الأسلحة

وصفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش"، مؤكدة ضرورة إسكات الأسلحة هناك و"اختيار الدبلوماسية بدلا من الموت".

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، الاثنين، تزامنا مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وأشارت لحبيب إلى أن "المساعدات الإنسانية محتجزة مجددا"، وناشدت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل ضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين بغزة دون عوائق.

والأحد، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، عن مصادر سياسية لم تسمها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أمر بوقف إدخال المساعدات لقطاع غزة، حتى إشعار آخر، بتوصية من الجيش"، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية لاحقا، بأن إسرائيل تراجعت عن القرار بعد ضغوط أمريكية، حيث وعدت تل أبيب واشنطن بأنها ستعيد فتح المعابر الاثنين.

ولفتت لحبيب إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية يتمثل في إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات المجتمع المدني)، داعية إسرائيل إلى السماح لهذه المنظمات بالدخول إلى القطاع.

كما أوضحت أن مئات الآلاف من الأشخاص في غزة يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض وبدون احتياجاتهم الأساسية مع دخول فصل الشتاء.

ومضت قائلة: علينا توزيع المساعدات بشكل واسع. وقف إطلاق النار في غزة هش جدا، ويجب أن تسكت الأسلحة في القطاع. علينا اختيار الدبلوماسية بدلا من الموت".

وفي 10 أكتوبر الجاري دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم على وقف الحرب وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و216 شهيدا، و170 ألفا و361 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن في وقت سابق، ارتكاب إسرائيل منذ سريان الاتفاق 80 خرقا، ما أسفر عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين.