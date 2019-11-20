المخرج تيري جليام يتسلم جائزة فاتن حمامة التقديرية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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تسلم المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، جائزة الفنانة الراحلة فاتن حمامة التقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وقدم إليه الجائزة المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، الذي أشاد بأعمال المخرج الذي أثر السينما العالمية.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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