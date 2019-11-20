كشف مصطفى محمد مهاجم نادي منتخب مصر الأولمبي، موقفه بشأن ما تردد مؤخرا حول اقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك، وذلك لخوض تجربة احتراف في أوروبا، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، في الدور قبل النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في مصر.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته التلفزيونية، عبر فضائية صدى البلد: "الحمد لله على التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي".

وتابع: "إذا خرجت إلى تجربة احتراف خارجي فهذا خير، وإذا لم يحدث ذلك هذا أيضا خير لي، أنا راضي باللي ربنا هيكتبه".

وأنهى "بلدوزر" الكرة المصرية، كما يلقبه الجمهور حديثه قائلًا: "الزمالك سيظل بيتي أولا وأخيرا".

وعبر عن سعادته بالتأهل للأولمبياد، قائلًا: "وعدنا الجمهور أن نتأهل والحمد لله قد كان، مينفعش تكون بالبطولة على أرضنا ووسط جمهورنا ولا نتأهل، كلنا على قلب رجل واحد، حققنا حلمنا الأول، وباقي حلم آخر وهو الفوز باللقب يوم الجمعة".

وأكمل: "لا نركز على لقب الهداف، الأهم قد حدث وهو التأهل إلى طوكيو 2020".

يُذكر أن مصطفى محمد يتربع على صدارة هدافي البطولة، برصيد 4 أهداف.