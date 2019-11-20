وزير الإعلام الكويتي: 488 دار نشر من 30 دولة تشارك في الدورة الـ 44 لمعرض الكتاب

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد ناصر الجبري اليوم الاربعاء أن معرض الكويت للكتاب يقام هذا العام بمشاركة 488 دار نشر من 30 دولة تقدم نحو 500 ألف عنوان منها 13 ألف عنوان جديد من إصدارات 2019.

وقال الجبري خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب ، إن مجلس الأمناء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، اختار بريطانيا، لتكون أول ضيف شرف أجنبي في معرض الكويت الدولي للكتاب، بمناسبة ذكرى مرور120 عاما من الصداقة بين الكويت وبريطانيا، في سابقة لم تحدث من قبل في الكويت.

وأوضح أن الكويت تهتم بالمجال الثقافي والمعرفي منذ نشأتها حيث لمعت العديد من الأسماء الكويتية في هذا المجال من خلال انتاج العديد من المطبوعات الثقافية الرصينة التي كانت توزع إلى المحيط الخليجي والعربي.

وأشار الجبري أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعبر عن اهتمام البلاد بالكتاب كوسيلة أساسية في نشر الثقافة والابداع الفكري.

من جانبها ، أكدت الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة تهاني العدواني ، في تصريح مماثل، أن الدورة الـ 44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب تأتي استكمالا لمسيرة الثقافة والفكر والابداع في البلاد.

وبينت العدواني أن المعرض يحتل مكانة متميزة عربيا ودوليا ودائما ما يأخذ زخما كل عام.

بدوره قال مدير المعرض سعد العنزي ، في تصريح مماثل ، إن إدارة المعرض اهتمت بالأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض التي تضم العديد من المسابقات والمحاضرات والندوات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والهوية العربية.

وأضاف العنزي أن المعرض يستقبل زواره يوميا وحتى 30 نوفمبر الجاري من خلال برنامج ثقافي حافل مصاحب للمعرض يبدأ بمحاضرة للدكتور حسن أوريد من المملكة المغربية يتناول فيها أزمة الثقافة في ضوء التحولات الدولية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا المعرض حصل على اقبال جماهيري منذ لحظة افتتاحه لاحتوائه على برامج وفعاليات تناسب جميع الفئات العمرية واهتماماتها المختلفة إضافة الى تنظيم معرض تشكيلي على هامش المعرض.