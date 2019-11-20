«كينيا بايب لاين» ترفض قرار السلطات الكينية خفض رسوم نقل الوقود

قال جون نجومي، رئيس مجلس إدارة شركة كينيا بايب لاين كومباني لخطوط أنابيب نقل الوقود في كينيا، إن الشركة ستستأنف ضد قرار السلطات المعنية بتنظيم قطاع الطاقة خفض الرسوم التي تحصل عليها الشركة مقابل نقل الوقود عبر خطوط أنابيبها لأن هذا القرار سيؤدي إلى تقليص إيراداتها.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والوقود في كينيا رفضت طلبا من الشركة لزيادة رسوم نقل الوقود عبر خطوط الأنابيب في كينيا بنسبة 13% وقررت بدلا من ذلك إلزامها بخفض الرسوم بنسبة 20% اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي. كما خفضت الهيئة الرسوم على نقل الوقود والنفط لأغراض التصدير بأكثر من النصف.

ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية عن بيفل أويميكي، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والوقود في كينيا، القول إن قرار خفض الرسوم جاء بعد اتجاه الشركات المصدرة للنفط إلى استخدام خطوط الأنابيب والموانئ في أراضي دولة تنزانيا المجاورة لنقل النفط إلى الأسواق الخارجية. وذكرت الهيئة أنها ستدرس الاستئناف الذي قدمته شركة "كينيا بايب لاين".