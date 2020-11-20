إعلان التحالف الفائز بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير الشهر المقبل

كشف المتحف المصري الكبير عن أنه سيتم إعلان التحالف الفائز بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف، خلال شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، بكل من لجنة الخبراء المتخصصين، ولجان التقييم، والتحالف المعد لمستندات عملية طرح وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والمكاتب الاستشارية الفنية الداعمة هندسيا وقانونيا.



وذكرت وزارة السياحة والآثار - في بيان، اليوم الجمعة - أنه تم خلال اللقاء بحث آخر ما توصلت إليه تلك اللجان تمهيدا للإعلان عن التحالف، الذي سيقوم بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، واستعرض الخبراء آخر المستجدات التي وصلت إليها اللجان المتخصصة بهذا الشأن، والتي أوشكت على الانتهاء.



حضر الاجتماع عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



يذكر أن لجنة الخبراء المتخصصين تشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٢١١) لسنة ٢٠١٩م، وتضم خبراء وقامات مصرية في مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد والصناعة والقانون، ومهمتها تقديم كافة أوجه الدعم لطرح عملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتفاوض مع مقدم أفضل العروض حتى الانتهاء من التعاقد.



وكان التحالفان (الإماراتي الإيطالي المصري) و(المصري الإماراتي الأمريكي) قد اجتازا مرحلة التقييم الفني لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف، وتم فتح المظاريف المالية خلال أبريل الماضي أمام لجنة الفض، ومن المقرر أن تكون مدة التعاقد للتحالف الفائز، 10 سنوات، فضلا عن عامين مهلة.



وتضم منطقة الخدمات بالمتحف، مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم منها اثنان يطلان على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع 500 فرد، ومركزاً لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.