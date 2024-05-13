الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومستشفى الكويت أحد المراكز الطبية الشحيحة التي تواصل تقديم الخدمة الطبية للفلسطينيين مع استمرار العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ 220 يومًا.

ويتعمد جيش الاحتلال ضرب المنظومة الطبية في أرجاء غزة، ضمن سياسة التي تهدف إلى أن يكون القطاع غير قابل للحياة، كإحدى النقاط التي يعمل عليها الاحتلال لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا.

في سياق العدوان أيضا، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في تجدد قصف الاحتلال المدفعي والجوي على مخيم جباليا وجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن شهيدين وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، جراء قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عددا من الشهداء سقطوا، فيما أصيب آخرون جراء غارة أمام جمعية بيت الخير في شارع النزهة في جباليا البلد.

وأفادت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، بانتشال جثمان 20 شهيدا في جباليا، وتم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.