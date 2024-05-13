وفد الصليب الأحمر يزور طاقم جلاكسي ليدر الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين

زار وفد من الصليب الأحمر الدولي، أمس الأحد، سفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين منذ نحو 6 أشهُر في محافظة الحديدة غربي اليمن، واطّلع على وضع طاقمها.

وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين بأن فريقاً من الصليب الأحمر الدولي زار طاقم سفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية في البحر الأحمر، للاطلاع على أوضاعهم ضمن المهامّ الإنسانية للصليب الأحمر ومعرفة أحوال وأوضاع المحتجزين.

وأبلغ أفراد الطاقم الفريق الدولي بأنهم "في حالة جيدة، ويحظون برعاية وتعامل إنساني، ويتواصلون مع عائلاتهم عبر الفيديو، ويأملون وقف الحرب على غزة للإفراج عنهم"، وفقا لقناة "TRT عربي".

وفي 19 نوفمبر استولى الحوثيون على "جالاكسي ليدر"، وهي ناقلة سيارات تملكها شركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية ومسجلة في البهاماس، ثم قاد الحوثيون السفينة، والطاقم على متنها، إلى ميناء الصليف في الحديدة، الذي يسيطرون عليه، على الساحل الغربي لليمن، ولم يُفرج عن الطاقم المؤلف من 25 شخصاً، والسفينة لا تزال راسية في المرفأ.

وقالت جماعة الحوثي إن السفينة "إسرائيلية"، لكن تل أبيب أعلنت حينها أنها مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.

وتستهدف جماعة الحوثي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تجارية في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تنفذ القوات الأمريكية والبريطانية ضمن تحالف "حارس الازدهار"، غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجمات الجماعة ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.