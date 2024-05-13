وزير الصناعة: وفرنا 6 ملايين متر أراضي صناعية لإقامة 400 مشروع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم توفير نحو 6 ملايين متر مربع أراضي لإقامة 400 مشروع خلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2024.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال مؤتمر بعنوان "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي"، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف الوزير أنه تم إصدار نحو 6119 رخصة تشغيل لأول مرة خلال 2023.

ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات التي تدعم القطاع الصناعي كمبادرة التمويلات الميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي ستتحمل الدولة نحو 8 مليارات جنيه كفارق سعر الفائدة.

وأوضح أن القطاع الصناعي حقق نمو ٣.٨٪؜ خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات 36 مليار دولار خلال عام 2023.