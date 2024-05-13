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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 220 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدا و114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35034 شهيدا و78775 إصابة.

• وتطل برأسها في جنوب قطاع غزة

بدأت المجاعة تعود من جديد في محافظتي غزة والشمال في ظل إغلاق المعابر منذ بدء اقتحام رفح والسيطرة على المعبر وتوقف الإنزال الجوي للمساعدات منذ بدء اقتحام الزيتون ورفح، ولم تصل محافظتي غزة والشمال أي شاحنات منذ عدة أيام.

وتعاني المحافظتان من نقص حاد جدا في السلع الأساسية وقد شهدت ارتفاعا جديدا للأسعار بعد إغلاق المعابر جراء قلة المعروض.

• جنوب القطاع

ويتواصل اجتياح الجزء الشرقي من مدينة رفح وتكثيف الغارات وسط المدينة.

وأدّت الغارات على رفح خلال الساعات الأربع وعشرين الاخيرة إلى استشهاد 4 مواطنين برصاص أطلقته طائرات الكود كابتر في مختلف مناطق رفح وسط تاكيد بوجود شهداء آخرين لا يستطيع أحد الوصول إليهم بسبب ملاحقة سيارات الدفاع المدني والإسعاف من قبل طائرات الاحتلال.

ونسفت قوات الاحتلال مباني شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولا تزال قوات الاحتلال تحكم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب شرق المدينة لليوم السابع دون السماح بإدخال مساعدات أو سفر مرضى وجرحى.

وفي خان يونس استهدف جيش الاحتلال بلدة القرارة بسلسلة غارات جوية.

• وسط القطاع

وصل شهيد لمستشفى شهداء الأقصى تم انتشاله من منطقة البيدر جنوب مفترق "نتساريم" شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة في قصف استهدف مركز بيسان الطبي في مخيم البريج.

واستشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة في غارة على حي الصبرة جنوب غزة.

كما أدت غارة إسرائيلية على نفس الحي لاستشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة الحمامي.

وارتقت شهيدة وعشر إصابات إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي جباليا تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية الكبيرة بشن أحزمة نارية على شارع السكة ووسط المخيم وبيت لاهيا.

وأدّت الغارات إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين منهم 17 مواطنا من عائلة عسلية.