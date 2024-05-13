صحة غزة: ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في القطاع

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من قرب انهيار المنظومة الصحية، مع اشتداد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 220 يومًا.

وقالت صحة غزة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين: «ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين».

ويأتي هذا التحذير في ظل تشديد جيش الاحتلال حصاره على قطاع غزة، مع استمرار غلق معبري رفح وكرم أبوسالم، ما قطع عملية إدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المعبرين لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وكان جيش الاحتلال، قد طلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مُسجلا بذلك ضربة جديدة يتم التجهيز لها للمنظومة الطبية في القطاع.

ويتعمد جيش الاحتلال ضرب المنظومة الطبية في أرجاء غزة، ضمن سياسة التي تهدف إلى أن يكون القطاع غير قابل للحياة، كإحدى النقاط التي يعمل عليها الاحتلال لتمرير مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا.