 جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عليها أرمينيا في إقليم ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه - بوابة الشروق
الجمعة 20 نوفمبر 2020 4:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عليها أرمينيا في إقليم ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه

علم أذربيجان
علم أذربيجان
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 3:54 م

ذكر جيش اذربيجان أنه دخل منطقة آجدام في إقليم ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه اليوم الجمعة، بناء على اتفاق تنازلت بموجبه رسميا أرمينيا عن تلك المنطقة إلى أذربيجان.

كانت أرمينيا وأذربيجان قد خاضتا قتالا داميا استمر ستة أسابيع بشأن الإقليم الجبلي، الذي كانت تسيطر عليه بشكل كبير قوات أرمينية مسيحية لعقود، لكن كانت الأمم المتحدة تعتبره جزءا من أذربيجان التي تقطنها أغلبية مسلمة.

ونص اتفاق سلام، تم التوصل عليه الأسبوع الماضي بين الطرفين المتصارعين والقوة الإقليمية روسيا على أن تتنازل أرمينيا عن السيطرة على منطقة مهمة في الإقليم، بما فيها منطقة أجدام.

وتلك المنطقة كان يقطنها بشكل واسع أذربيجانيون عرقيون قبل أن تسيطر عليها قوات أرمينية خلال حرب بين هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في أوائل تسعينيات القرن الماضي.د

وطبقا للاتفاق الثلاثي، فإن "وحدات من جيش أذربيجان دخلت منطقة أجدام اليوم الجمعة، طبقا لوزارة دفاع أذربيجان في بيان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك