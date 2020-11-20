 مقتل 28 شخصا جراء اشتباكات عنيفة بين الأمن الأوغندي وأنصار مرشح رئاسي معارض - بوابة الشروق
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مقتل 28 شخصا جراء اشتباكات عنيفة بين الأمن الأوغندي وأنصار مرشح رئاسي معارض

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 4:44 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 4:44 م

لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم، جراء اشتباكات عنيفة نشبت بين قوات الأمن الأوغندية وأنصار المرشح المعارض في الانتخابات الرئاسية المقبلة المعتقل، بوبي واين.
ورصدت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الجمعة/، تواجد كثيف لأفراد الشرطة والجيش في العاصمة /كامبالا/ مع إقامة حواجز على الطرق ونقاط تفتيش أمنية،بعد تحول احتجاجات نظمت إلى أعمال نهب وسطو الليلة السابقة.
وقال متحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا - خلال مؤتمر صحفي - "نود إبلاغ الشعب أن 28 شخصا لقوا مصرعهم في أعقاب احتجاجات سياسية عنيفة نظمت في عدة مناطق"، معربًا عن رأيه أن تلك الاحتجاجات كانت جزءًا مما وصفه بـ "حملة نسقت بصورة سيئة" وليست عفوية.
وأضاف إينانجا، أنه عثر على أقواس وسهام كذلك زجاجات وإطارات سيارات ووقود لعبوات حارقة، و"أن جميع المؤشرات تكشف عن أن تلك لم تكن مجرد أفعال مرتجلة"، مشيرا إلى أنه القى القبض على 375 شخصا إلى جانب بعض المشتبه بهم الذين من المقرر مثولهم أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم، من بينهم واين".
وأدى اعتقال واين إلى اندلاع احتجاجات لمدة يومين قبل تنظيم مسيرة سياسية دعما لمحاولته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال الـ 14 من شهر يناير المقبل.
كما احترقت إطارات السيارات ورد أفراد الشرطة على القذف الحجارة بإلقاء الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية بالعاصمة وبلدات أخرى.


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