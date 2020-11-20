 نقل السفاح الفرنسي الشهير فورنيريه إلى المستشفى إثر فقدانه للوعى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل السفاح الفرنسي الشهير فورنيريه إلى المستشفى إثر فقدانه للوعى

باريس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:40 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:40 م
أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السفاح الفرنسى السجين ميشال فورنيريه نُقل إلى المستشفى اليوم الجمعة بعد فقدانه للوعي في زنزانته بالسجن الواقع بالقرب من باريس.

وشعر فورنيريه بالإغماء في الصباح وتم نقله إلى مستشفى في ضواحي باريس ، ولم تتوافر معلومات إضافية حول حالته الصحية.

وكان قد حكم على السفاح الشهير البالغ من العمر 78 عامًا، والمعروف أيضًا باسم "وحش آردين"، بالسجن مدى الحياة في عام 2008 مع زوجته السابقة مونيكا أوليفييه.

وقام فورنيريه باختطاف واغتصاب وقتل العديد من الفتيات والنساء في فرنسا وبلجيكا بمساعدة زوجته السابقة.

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