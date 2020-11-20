أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر لهذا الموسم في مصر بعدما كان مُقررًا له قطر.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي، أنه بناءا على التنسيق المشترك بينه وبين نظيره القطري فيما يتعلق بأجندة الاحداث الرياضيه فقد تقرر عدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر والتي كانت مقرره في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020 .

وقال حمد بن خليفه بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم "نحن سعداء للتوصل إلى هذا الاتفاق مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشان استضافة كأس السوبر الافريقي، ويجب أن نمنح أنفسنا الوقت المناسب لكي نجعل منه حدثًا لا يُنسى وفقًا لسجلنا الحافل في تنظيم البطولات على جميع الاصعدة والمستويات، وبناءاً على رزنامة الأحداث الرياضيه سواء على المستوى الافريقي او القطري لإقامة نسخة استثنائية اخرى لهذه البطولة في دوله قطر ان شاء الله".

من جانبه، أعرب رئيس الكاف أحمد أحمد عن "امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وكذلك لسلطات الدولة، على التزامهم المستمر إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل يواصل CAF العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020 ".

وأشار بيان الكاف إلى أن الاتحاد الإفريقي سيواصل مع نظيره القطري عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة خلال الفترة القادمة من أجل التعرف في أسرع وقت ممكن على أي مؤشر ذي صلة بعودة هذا الحدث إلى الدوحة وبناءا على رزنامة المسابقات بين الجانبين .

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