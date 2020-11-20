 الأمم المتحدة: ارتفاع اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان لـ200 ألف شخص - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: ارتفاع اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان لـ200 ألف شخص

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 12:28 م | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 12:28 م

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان من 31 ألفا إلى 200 ألف شخص، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

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