الأمم المتحدة: ارتفاع اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان لـ200 ألف شخص

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى السودان من 31 ألفا إلى 200 ألف شخص، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.