غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة فياريال المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مواجهات الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 16 نقطة في المركز الرابع، بينما يأتي فياريال ثانيا وبرصيده 18 نقطة.

وجاءت قائمة الميرينجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا – ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال – فاران – ناتشو – مارسيلو – ميندي – تشوست

خط الوسط: كروس – مودريتش – أوديجارد – إيسكو

خط الهجوم: هازارد – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – رودريجيو

فيما يغيب عن القائمة العديد من نجوم الملكي على رأسهم سيرجيو راموس وكريم بنزيما مهاجم الفريق.

كما سيفقد الملكي أمام فياريال كل من يوفيتش وأودريوزولا وفالفيردي وكاسيميرو وميليتاو.