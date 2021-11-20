محمد سراج يوجه رسالة لخالد الدرندلي

وجه محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة والمقرر لها نهاية الشهر الجاري رسالة إلى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي والمنافس على نفس المنصب ولكن من خارج قائمة محمود الخطيب.

وقال سراج في تصريحات لقناة أون سبورت :" الدرندلي زميل مجلس وعملنا معًا بشكل جماعي وكل الاعضاء لم يكن أحدهم على علم بأسماء الاعضاء في القائمة التي ستخوض الانتخابات المقبلة".

وأضاف سراج :" بما أننا وضعنا ثقتنا في قائد مجلس الإدارة محمود الخطيب فعلينا أن نتقبل قراراته وأختياراته حتى لو لم تكن وفقًا لرغبتنا".

ولم يقع أختيار محمود الخطيب على خالد الدرندلي في قائمته التي ستخوض الانتخابات المقبلة مفضلًا خالد مرتجي عضو المجلس السابق للمنافسة على مقعد أمين الصندوق.