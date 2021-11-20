مياه القاهرة: أسطول كامل من سيارات شفط وسحب تجمعات الأمطار

أجرى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، جولة تفقدية لمواقع تمركز سيارات شفاطات المياه التابعة للشركة استعدادا لسقوط الأمطار وفق الخطة التي تم إعدادها مسبقا بمناطق والمحاور الرئيسية، والمناطق الأكثر انحدارا وعرضة لتجمع مياه الأمطار بها.

وقال الشيمي إن معدات الشركة بأطقم الصيانة والسائقين والفنيين جاهزة لدعم الشركات الأخرى التي تتعرض لأمطار كثيفة خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة.

أكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة وضع خطة مسبقا لمواجهة أي أزمات تتنتج عن تراكم مياه الأمطار، وأن شركة مياه لقاهرة أعدت أسطولا كاملا من سيارات شفط ورفع المياه، وأن الشركة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي للقاهرة ومحافظة القاهرة على اتصال دائم من خلال غرفة عمليات الخط الساخن لمياه الشرب 125 لاستقبال أي بلاغات، والتحرك السريع تجاه أي موقع تحدث به أي أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار بالطرق أو الأنفاق؛ للعمل على رفع المياه المتراكمة في زمن قياسي وتيسير حركة المارة والمركبات.