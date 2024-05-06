فيرمينو يقود هجوم الأهلي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الهلال، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، وفي حال فوزه اليوم سيصبح على بُعد نقطة واحدة من حسم اللقب حسابيًا قبل 4 جولات على النهاية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويأمل في حسم المركز الثالث بالدوري، المؤهل لدوري النخبة الآسيوي وكأس السوبر المحلي في الموسم المقبل.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – عبدالله العمار – عبدالباسط هندي.

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني – رياض محرز – آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو.