أوكرانيا تحذر من تخطيط روسيا لـ استفزازات في بيلاروس

قالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، إن الخدمات الخاصة الروسية تخطط لـ"استفزازات" في أهداف ببيلاروس، من بينها محطة "أوستروفيتس" للطاقة النووية الواقعة في شمال غرب البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع ليتوانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حذر من "دوامة خطيرة لانتشار الأسلحة النووية"، ناتجة عن غزو موسكو لأوكرانيا.

كما قال أوستن في مؤتمر أمني عقد بكندا إن حلف شمال الاطلسي (الناتو) لن "ينجر إلى خيار الحرب الذي يختاره (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ومع اقتراب مرور تسعة أشهر على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قال أحد كبار مساعدي الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء محادثات مع موسكو الآن سيكون بمثابة "استسلام".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس السبت فى كييف، اعتزام بلاده تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من أسلحة الدفاع الجوي.

وقال سوناك "في الوقت الذى تنجح فيه القوات المسلحة الأوكرانية في صد القوات الروسية على الأرض، يتعرض المدنيون للقصف الوحشي من الجو، ولذا نقدم اليوم حزمة جديدة من أسلحة الدفاع الجوي، تشمل المدافع المضادة للطائرات والمعدات الرادارية والمضادة للطائرات المسيرة".