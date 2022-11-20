ضابط أمريكي: قوات كييف خسرت أكثر من 100 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، خسارة الجيش الأوكراني أكثر من 100 ألف جندي ومئات آلاف الجرحى وصار يلفظ أنفاسه الأخيرة، بانتظار ضربة روسية قاصمة ستقضي عليه.

وقال ماكغريغور في حوار مع صحيفة Grayzone: "القوات الأوكرانية لا تنتصر... فقدوا أكثر من 100 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "تلفظ أنفاسها الأخيرة" وتنتظر ضربة قاصمة "تسحقها" وأكد أنه لا يمكن إخافة روسيا أو "إجبارها على الخضوع".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في وقت سابق "بالأسلحة الروسية التي تثير الإعجاب" وقوة الجيش الروسي في أوكرانيا، وأنه "رغم كل هذه القوة فإن روسيا لم تنتصر" بعد، متعهدا بمواصلة دعم كييف.