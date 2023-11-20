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فرنسا تهدف إلى توفير مدخرات بالميزانية بقيمة 12 مليار يورو عام 2025

علم فرنسا
علم فرنسا

نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:16 ص

تهدف الحكومة الفرنسية إلى توفير مدخرات بقيمة 12 مليار يورو (13 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2025 من أجل الوفاء بأهداف خفض العجز، حسبما قال وزير الميزانية توماس كازيناف في مقابلة مع صحيفة "لاتريبيون ديمانش" الفرنسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا تستهدف عجزا بنسبة 4ر4% لعام 2024، و7ر3% لعام 2025. وتشمل ميزانية الحكومة لعام 2024 مدخرات بقيمة 16 مليار يورو.

ومن بين السبل لتوفير أموال، قال كازيناف إن الحكومة تسعى إلى تقليل إجمالي المساحات المكتبية التي تشغلها بنسبة 25%، وقال إن الخطة قد تشمل بيع عدد من المباني .


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