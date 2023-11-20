 اندلاع مواجهات بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأريحا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اندلاع مواجهات بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأريحا في الضفة الغربية


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 6:52 ص

اقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة التي تقع في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت أريحا وداهمت حي كتف الواد، وحاصرت عمارة الفتياني السكنية، مع أنباء عن اقتحام شقة سكنية داخلها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم، أطلقت خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية، صباح أمس الأحد، وشرعت بأعمال تجريف، تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع ضحايا في مناطق متفرقة.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على سكان المدن والقرى الفلسطينية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، كما كثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة اقتحاماته للمدن والمخيمات في الضفة.


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