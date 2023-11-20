 إزالة 278 مخالفة إشغال طريق و27 فرشا متنوعا بكفر الدوار - بوابة الشروق
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إزالة 278 مخالفة إشغال طريق و27 فرشا متنوعا بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:46 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة ٢٧٨ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، و٢٧ فرشا متنوعا للباعة الجائلين، وذلك بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، شارع داير الميزانة، شارع الحدائق، شارع الشهر العقاري، وحي المستقبل".

تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.


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