تعليم الوادي الجديد يواصل فعاليات تقييم الإذاعة المدرسية استعدادا لتصفيات الجمهورية

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على استمرار فعاليات تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة "ابتدائى، إعدادى، ثانوى عام وفني؛ تمهيدا لإعلان النتائج على مستوى المديرية والاستعداد لتصفيات الجمهورية.

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة التحكيم انهت إجراءاتها بإدارتى الداخلة وبلاط التعليميتين، وسيتم إعلان النتائج فى القريب العاجل، موجها الشكر لأسرة الصحافة المدرسية ولجنة التحكيم لجهودهم المبذولة في المسابقة.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، استمرار فعاليات الحقيبة التدريبية لنشر الوعى المجتمعي للعاملين بالتعليم، وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، وعلى مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.