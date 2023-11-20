الأونروا: نحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا لنقل المساعدات للاجئين

كشفت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونروا بغزة إيناس حمدان، عن آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الوضع الإنساني في غزة بات كارثيا، في ظل تأزم الأوضاع الصحية مع نقص الوقود، منوهة بأن مدارس الأونروا البالغ عددها 183 مدرسة تستقبل نجو 900 ألف نازح.



ووجهت الشكر للدولة المصرية بعد نجاحها في إدخال نحو 120 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الأمر كان له دور في نقل وتوزيع المساعدات خاصة بعد نفاد الوقود خلال الفترة الماضية وحال دون نقل المساعدات، ولكنها عادت.



ولفتت إلى أن الأونروا تحتاج يوميا لنحو ل160 ألف لتر وقود يوميا؛ لنقل المساعدات وتقديم خدماتها للاجئين وتحلية المياه الصالحة للشرب، معقبة: «نحتاج لمزيد من الوقود لعمل المخابز، وتحلية المياه وضخ المياه من الآبار وهي خدمات حرجة وتمثل احتياجات يومية».



وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في وقت سابق اليوم، إنها بدأت تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود، لتشغيل الحد الأدنى من عملياتها داخل قطاع غزة، وذلك وفقا لما جاء على لسان المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة.



ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.