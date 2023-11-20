هيئة الموانئ البرية والجافة: تسهيل إجراءات عبور 1269 شاحنة معونات إلى الجانب الفلسطيني

قالت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنه تم تسهيل إجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لـ1269 شاحنة معونات بإجمالي 219 طن مساعدات، بالإضافة إلى 277 سيارة تحمل 343 مصاب و269 مرافق، بالإضافة إلى 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وحتى اليوم الإثنين، وجار استمرار تقديم كافة أنواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.



وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن إدارتي مينائي رفح والعوجة يقومان بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة، والعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح والعوجة تمهيدا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني، مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات.



وأوضحت أنه يتم تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلى الجانب الفلسطيني، وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون لهم وإعفائهم من رسوم العبور.



وأشارت الهيئة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني، وتوفير أماكن لتسهيل متابعة أعمالهم وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم.



وشددت أن كافة الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أنواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.