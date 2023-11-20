حماس تكشف سبب تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وتتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة 7 أكتوبر

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، اليوم الأحد، أن "وتيرة الجرائم الإسرائيلية تصاعدت في الفترة الأخيرة بهدف تهجير الفلسطينيين"

وقال حمدان: "الاحتلال هو من ارتكب مجزرة السابع من أكتوبر بقصف احتفال فيه ما يزيد عن أربعة آلاف شخص".

وتابع حمدان: "نهج الكذب ذاته مارسه الاحتلال في مسألة مقتل مستوطنيه في غزة وفي مستشفى الشفاء وغيرها، الاحتلال حول المستشفيات إلى ثكنات عسكرية بعد أن طرد الأطقم الطبية".

وأضاف: "مقال هآرتس عن استهداف الحفل من قبل الاحتلال شهادة أكيدة على حقيقة قصف طيران الاحتلال للمستوطنين، طائرات الاحتلال لا تقلع ولا تذخر ولا تقصف إلا بإذن قادة العدو وهو مستمر في الكذب لتبرير جرائمه".

وعن الأسرى قال حمدان: "المقاومة لا تخجل من إعلان ما تقوم به من قتل وأسر للجنود الصهاينة، على الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن التراجع عن موقفهم الداعم للاحتلال والإبادة الجماعية بحق شعبنا، الرئيس الأمريكي وإدارته يتحملون المسؤولية عن إبادة شعبنا من خلال دعمهم للكيان المحتل".

وأضاف: "نطالب كل الدول التي تنبت الرواية الإسرائيلية إلى التراجع عن موقفها وإلا فهي شريكة في الجرائم، ندعو الدول العربية والإسلامية لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة، نطالب الأمم المتحدة بإجراء محاكمة لمجرمي الحرب الصهاينة".

وختم: "أوجه التحية للجيش اليمني على عمليته الأخيرة وهي خطوة مقدرة".